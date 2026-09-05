Tra Europeo di pallavolo e Champions League della sua Inter, il tifoso nerazzurro Yuri Romanò non ha dubbi nello scegliere: "Senza dubbio l’Europeo. Per quanto sia felice quando vince l’Inter, i traguardi personali e la Nazionale vengono comunque prima", spiega l'opposto della Nazionale di Fefé De Giorgi ai microfoni di SportWeek, dove parla anche della sua passione per l'Inter: "L’ho ereditata da mio padre: mi portava allo stadio fin da piccolissimo. Poi ho continuato ad andarci con gli amici e un anno sono stato abbonato anche in Curva Nord".