Tra Europeo di pallavolo e Champions League della sua Inter, il tifoso nerazzurro Yuri Romanò non ha dubbi nello scegliere: "Senza dubbio l’Europeo. Per quanto sia felice quando vince l’Inter, i traguardi personali e la Nazionale vengono comunque prima", spiega l'opposto della Nazionale di Fefé De Giorgi ai microfoni di SportWeek, dove parla anche della sua passione per l'Inter: "L’ho ereditata da mio padre: mi portava allo stadio fin da piccolissimo. Poi ho continuato ad andarci con gli amici e un anno sono stato abbonato anche in Curva Nord".

Sezione: News / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 12:54
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.