Come previsto, e non poteva essere altrimenti, Inter-Napoli registra praticamente il sold out al Meazza. Nonostante il divieto da parte della Prefettura di Milano di trasferta per i residenti in Campania e a Genova, il settore ospiti è stato letteralmente preso d'assalto e anche il resto dell'impianto presenta un'ottima cornice di pubblico. Nello specifico, come comunicato dal club nerazzurro, sono presenti 75423 spettatori di cui 1565 nel settore ospiti.