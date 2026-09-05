Come previsto, e non poteva essere altrimenti, Inter-Napoli registra praticamente il sold out al Meazza. Nonostante il divieto da parte della Prefettura di Milano di trasferta per i residenti in Campania e a Genova, il settore ospiti è stato letteralmente preso d'assalto e anche il resto dell'impianto presenta un'ottima cornice di pubblico. Nello specifico, come comunicato dal club nerazzurro, sono presenti 75423 spettatori di cui 1565 nel settore ospiti.

Sezione: News / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 18:56
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.