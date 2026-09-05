L'Inter Women ha festeggiato qualche giorno fa la qualificazione alla League Phase della Women's Champions League e questa mattina ha scoperto le avversarie che troverà sul suo cammino. Si parte il prossimo 22 settembre contro gli svedesi dell'Hacken: la gara verrà disputata in casa dalle nerazzurre. Il 1 ottobre ci sarà poi la trasferta sul campo dell'FK Austria Wien (18:45). Altra trasferta il 28 ottobre contro i francesi del Lione.

Doppio super appuntamento a novembre: il 10 le nerazzurre ospiteranno il Manchester City, mentre il 18 l'Inter sarà ospite del Real Madrid. Si chiude la prima fase il 16 dicembre con l'incontro in casa contro l'Arsenal.