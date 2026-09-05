Nuova avventura in Serie B per Yann Karamoh. L'attaccante esterno francese è infatti destinato a diventare un giocatore della Sampdoria. Secondo quanto riporta in questi minuti Sky Sport, tramite Gianluca Di Marzio, il giocatore avrebbe già firmato il contratto che lo legherà alla squadra di Bernardo Corradi, dopo essere stato svincolato dal Porto. Con l'Inter per lui una stagione, 2017/2018, 18 presenze e un solo gol in Serie A, contro il Bologna.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 16:27
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.