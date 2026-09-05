Nuova avventura in Serie B per Yann Karamoh. L'attaccante esterno francese è infatti destinato a diventare un giocatore della Sampdoria. Secondo quanto riporta in questi minuti Sky Sport, tramite Gianluca Di Marzio, il giocatore avrebbe già firmato il contratto che lo legherà alla squadra di Bernardo Corradi, dopo essere stato svincolato dal Porto. Con l'Inter per lui una stagione, 2017/2018, 18 presenze e un solo gol in Serie A, contro il Bologna.

Sampdoria, chiuso l'arrivo di Yann Karamoh svincolato dopo l’esperienza al Porto. Il giocatore ha già firmato, ora manca solo l’annuncio — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 5, 2026