MVP di Inter-Napoli 3-2, Lautaro Martinez parla così a caldo dopo aver segnato una strepitosa doppietta: "Thuram mi dice che sono matto ad esultare sulla balaustra, ma alla fine è venuto anche lui oggi - dice ridendo il capitano dei nerazzurri a DAZN -. L'importante è ritrovare la forma, non è facile tornare dal Mondiale senza fare la preparazione. Sono contento che siamo riusciti a rimontare, questa cosa ci mancava l'anno scorso. Ogni anno alziamo il livello e cerchiamo di dimostrarlo in campo".

Volete ancora vincere.

"Pensiamo a una partita alla volta, cercando di migliorare e dando il massimo. Sono molto felice e molto contento, ma è ancora lunga".

Cosa hai detto a Messi che si è ritirato dall'Argentina?

"Lo ringrazio, mi porterò dietro per tutta la vita quello che ci ha dato".