In questi giorni, in vista del Gran Premio d'Italia a Monza, il pilota argentino dell'Alpine Franco Colapinto è stato ospite alla Pinetina, dove ha avuto modo di incontrare il capitano Lautaro Martinez, suo connazionale. Colapinto ha anche concesso un'intervista riportata sul Matchday Porgramme di Inter-Napoli: "Mi piace il calcio, Lautaro è uno degli idoli dell'Argentina: è un piacere essere qui, Milano è un posto speciale nel mio cuore. Io e Lautaro siamo simili, perché abbiamo lasciato il nostro Paese per inseguire un sogno e continuiamo a lavorare per questo".

A proposito della connessione tra calcio e Formula Uno, aggiunge: "Il calcio è lo sport più seguito e importante del Mondo: mi piace tantissimo. La passione dei tifosi è incredibile, in Formula 1 si vede ma nel calcio è molto più grande: ci sono tante cose che porterei nel nostro sport dal fútbol".