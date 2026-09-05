Il centrocampista nerazzurro Curtis Jones ha raccontato le sue sensazioni dopo la vittoria in rimonta sul Napoli ai microfoni di CBS Sports Golazo: “I ragazzi sono stati incredibili con me, mi sento davvero a casa con questi ragazzi. Fin da quando sono arrivato hanno fatto di tutto per farmi sentire a casa, è incredibile. Mi sto godendo il calcio e non sento di dover dimostrare a qualcuno che si sbaglia. E penso che anche i ragazzi la vedano così. Sanno già di cosa sono capace. Ovviamente ho giocato contro di loro, hanno visto le partite e mi conoscono. Adesso ho questa opportunità e devo andare in campo e dimostrarlo. Posso essere me stesso e so che comunque mi apprezzeranno lo stesso, sia i giocatori che la squadra. Mi sono goduto la partita, sono stato me stesso e sono felice di aver dato il mio contributo”.