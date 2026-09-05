In campo da titolare in un match dal peso specifico importante, Petar Sucic inquadra così Inter-Napoli ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Ogni partita è importante, non solo i big match. Sappiamo che la stagione è lunga - le parole del croato -. Ogni gara dobbiamo cercare i tre punti, abbiamo una bella squadra, tanti buoni giocatori e sono contento quando l'allenatore mi fa giocare e mi dà fiducia".

Al Mondiale hai alzato il tuo livello?

"Cerco di fare sempre il mio meglio, in nazionale però è diverso. Hai poche partite e sei più libero di fare le tue giocate. Nel club ti alleni tutto l'anno e bisogna capire cosa vuole l'allenatore, la cosa più importante è il risultato e non le giocate individuale".