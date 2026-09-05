In campo da titolare in un match dal peso specifico importante, Petar Sucic inquadra così Inter-Napoli ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Ogni partita è importante, non solo i big match. Sappiamo che la stagione è lunga - le parole del croato -. Ogni gara dobbiamo cercare i tre punti, abbiamo una bella squadra, tanti buoni giocatori e sono contento quando l'allenatore mi fa giocare e mi dà fiducia". 

Al Mondiale hai alzato il tuo livello?
"Cerco di fare sempre il mio meglio, in nazionale però è diverso. Hai poche partite e sei più libero di fare le tue giocate. Nel club ti alleni tutto l'anno e bisogna capire cosa vuole l'allenatore, la cosa più importante è il risultato e non le giocate individuale". 

Sezione: Focus / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 17:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.