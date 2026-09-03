Boris Radunovic, portiere del Cagliari in campo in questi minuti per la sfida di Coppa Italia contro il Verona, ha parlato a Mediaset anche della recente prestazione dei rossoblu contro la squadra di Chivu: "Quando affrontiamo squadre come l'Inter è sempre difficile fare gol", ha detto Radunovic. Al termine del primo tempo che si sta disputando in terra sarda, l'Hellas Verona è avanti un po' a sorpresa.

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 03 settembre 2026 alle 21:58
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione