Boris Radunovic, portiere del Cagliari in campo in questi minuti per la sfida di Coppa Italia contro il Verona, ha parlato a Mediaset anche della recente prestazione dei rossoblu contro la squadra di Chivu: "Quando affrontiamo squadre come l'Inter è sempre difficile fare gol", ha detto Radunovic. Al termine del primo tempo che si sta disputando in terra sarda, l'Hellas Verona è avanti un po' a sorpresa.