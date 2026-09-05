Mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Non dovevamo prendere gol e invece lo abbiamo preso in maniera troppo leggera. Una bella partita, abbiamo fatto una bella prestazione, ottimi gesti tecnici in generale, la potevamo vincere noi o loro e hanno vinto loro. Bisogna restare sereni, dobbiamo migliorare l'attenzione in fase difensiva, abbiamo preso 5 gol in due partite e non deve più accadere".

Il passaggio al 5-4-1 ha dato più coraggio all'Inter che certezze al Napoli?

"Non è una qustione di modulo, Hojlund era affaticato e aveva chiesto il cambio, è entrato Lucca ed è ha fatto bene, di testa ci poteva dare una mano invece il calcio non ha una logica e abbiamo preso gol su due colpi di testa".

Pensa di aver sbagliato qualche cambio?

"Non era facile, non riuscivamo più a ripartire, da 2-0 la partita si è capovolta in un attimo, loro sono una squadra forte e ti azzannano se vanno in difficoltà. Sul 2-1 non riuscivamo più a uscire e ho deciso di mettere più centimetri dentro l'area. Abbiamo avuto occasioni noi, noi abbiamo sbagliato loro no e hanno vinto loro".

Si aspettava di più dai subentrati? Anche l'Inter ha fatto cambi decisivi.

"Chi è entrato ha fatto bene, ho fatto una scelta ma abbiamo perso delle distanze. Anguissa sbaglia loro fanno gol, è il bello del calcio per loro e il brutto per noi. I ragazzi devono essere sereni, siamo all'inizio del campionato e miglioraremo anche come condizione".

La differenza l'ha fatta la profondità della panchina? L'Inter ha vinto con i cambi e forse il mercato estivo del Napoli non ha offerto molto.

"Parlare di mercato non ha senso, sono qui per analizzare la prestazione della squadra. L'Inter è la più forte del campionato, lo sapevamo, è stata una bella partita e siamo stati all'altezza della più forte".

Neres e Anguissa sbagliano. L’Inter fa gol. Il calcio è lo sport del diavolo come ha detto in un'intervista?

"Sapete cos’ho pensato in quel momento? Il famoso 3-2 dello scudetto con la Juventus, dove abbiamo vinto noi con Higuain nel finale".