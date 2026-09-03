In occasione della terza giornata di campionato Serie A Enilive, Lega Calcio Serie A e Commissione Difesa Vista ETS (CDV) scendono in campo insieme con la campagna 'Vista e Guida' per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione visiva e di una corretta capacità visiva alla guida.

Lo spot “Vista e Guida 2026” sarà protagonista sui maxischermi degli stadi, per promuovere il messaggio della prevenzione con il grande pubblico. Testimonial dello spot Marco Tardelli, leggenda del calcio italiano, campione del mondo nel 1982, personaggio sportivo di spicco e oggi volto televisivo come opinionista Rai e conduttore de “L’Avversario – L’altra faccia del campione”. Ha scelto di credere nel progetto di CDV e di farsi portavoce di un messaggio che riguarda la sicurezza e la vita quotidiana di tutti, a partire proprio dalla sensibilizzazione nello sport. “In campo, come nella vita, basta un attimo di distrazione per cambiare tutto. Ho imparato presto che la vista non è solo un senso, ma ciò che ti mantiene in partita. Lo stesso vale per la guida: il 90% delle decisioni prese al volante dipende da ciò che si vede e ciò che non si vede e solo una vista in salute può fare la differenza. Per questo è importante non darla per scontata e sottoporsi regolarmente ai controlli visivi. Non aspettiamo che sia un problema a ricordarcelo”, commenta Marco Tardelli.

La collaborazione tra CDV e Lega Calcio Serie A si articolerà anche attraverso gli altri canali di comunicazione legati alle partite. In televisione andrà in onda la grafica “Per guidare sicuri, il primo passo è la vista” poco prima del fischio di inizio di ogni partita. L’iniziativa avrà spazio anche all’interno del programma “Social Corner” di Radio TV Serie A, in onda il 4 settembre alle ore 15, grazie all’intervento del Dott. Francesco Loperfido, socio di Commissione Difesa Vista e Responsabile del Servizio di Oftalmologia generale presso l'Ospedale San Raffaele di Milano. “I dati ci mostrano quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione: il 43% degli italiani convive con disturbi alla vista, 6 incidenti su 10 sono causati da problemi visivi e un automobilista su tre presenta difficoltà di vista alla guida. Numeri che ci ricordano come controllare regolarmente la propria vista non sia soltanto una scelta per il proprio benessere, ma anche un gesto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri. Una buona capacità visiva è infatti fondamentale per affrontare la strada in sicurezza e ridurre i rischi per tutti”, commenta il Presidente di CVD, Vittorio Tabacchi.

L’iniziativa rientra nell’impegno di Commissione Difesa Vista per promuovere una maggiore consapevolezza sul ruolo della prevenzione visiva, attraverso progetti capaci di raggiungere pubblici diversi e portare il tema della salute degli occhi all’interno di contesti di grande partecipazione.