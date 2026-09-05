L'Inter Women si regala il colpo Emma Kullberg: è ufficiale l'arrivo della giocatrice di difesa svedese classe 1991 in nerazzurro. Dopo le esperienze con Hacken, Brighton e Juventus, dove in due anni ha conquistato il campionato di Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la Serie a Women's Cup, Kullberg accetta la sfida della squadra di David Sassarini, che gioverà della sua esperienza per affrontare il doppio cammino tra campionato e Women's Champions League. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 10:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.