L'Inter Women si regala il colpo Emma Kullberg: è ufficiale l'arrivo della giocatrice di difesa svedese classe 1991 in nerazzurro. Dopo le esperienze con Hacken, Brighton e Juventus, dove in due anni ha conquistato il campionato di Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la Serie a Women's Cup, Kullberg accetta la sfida della squadra di David Sassarini, che gioverà della sua esperienza per affrontare il doppio cammino tra campionato e Women's Champions League.