Anche un’altra leggenda nerazzurra, l’ex esterno Maicon, ha parlato a Inter TV da San Siro prima di Inter-Napoli: “È sempre un piacere per me venire a San Siro, spero che questa giornata si possa completare con la vittoria dell’Inter. La squadra è la stessa dell’anno scorso anche se rinforzata, ha vinto il campionato e deve dimostrare stasera contro il Napoli di poter vincere ancora.

Il Real Madrid? L’Inter deve pensare a oggi, è uno scontro diretto, il Napoli è una squadra che può vincere il campionato e poi martedì sarà una sfida diversa, una competizione diversa. Se dimostri che sei forte magari anche loro hanno un po’ di paura, quindi bisogna fare bene oggi. Io spero sempre che vinca l’Inter”.