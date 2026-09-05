Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN del successo lariano sul campo del Genoa. Concentrazione dell'allenatore spagnolo ovviamente proiettata sulla prestazione super della sua squadra. Di seguito le sue parole riprese da TMW: "Penso che ci divertiamo quando facciamo le cose bene e quando dai tutto giocando bene".

Fabregas ha dunque proseguito nel suo discorso: "Ogni squadra ha una sua identità e noi cerchiamo di dare tutto. La reazione mi è piaciuta molto, abbiamo preso un gol che ci ha ricordato che in Serie A devi soffrire. La squadra ha dimostrato voglia e mentalità. Il mio messaggio è che dobbiamo sempre essere noi, non importa quello che succede in partita. Ho perso tante partite così, così come ne ho vinte tante giocando male. Ci sono giornate in cui non si vince perché la palla non entra".