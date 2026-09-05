Intervista doppia per Marcus Thuram e Lautaro Martinez ai microfoni di CBS Sports Golazo. I due match winner della sfida contro il Napoli analizzano così il match: “Non ricordo chiaramente il gol - ha esordito il francese -, so solo di aver colpito la palla di testa ed è entrata”.

Lautaro: "Questa squadra non molla mai"

Lautaro risponde invece a una domanda sulla mentalità della squadra: “È la mentalità di una squadra che vuole vincere, che non molla mai, che vuole continuare a fare cose importanti. Sono molto contento per questa vittoria”.

Prosegue poi Thuram: “Vogliamo migliorare ogni partita, ogni giocatore che entra in campo fa il massimo per questa squadra e questo è l’importante. Abbiamo fiducia, ci fidiamo di noi stessi e del nostro capitano. È il nostro leader e ci mostra la via”. Chiosa del capitano sugli scontri diretti, tema della passata stagione: “Credo che dobbiamo pensare partita dopo partita, tutte le gare sono importanti, il campionato italiano è equilibrato e dobbiamo affrontare tutte le gare in questo modo”, ha concluso il Toro.