Doppio ex delle panchine di Inter e Napoli, Rafa Benitez offre il suo punto di vista sulla partita di questa sera a San Siro nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport:
Benitez, lei lo sa bene: in Italia non ci facciamo mancare niente, da subito.
"Con già alla terza Inter-Napoli, Juventus-Milan Roma-Atalanta mi sembra un grande inizio di campionato. Ma ormai i calendari sono più o meno uguali ovunque, in Premier c’è appena stata Aston Villa-Arsenal e adesso ci sarà Arsenal-Chelsea. E in Ligue 1 il Psg e il Monaco si sono appena affrontate. Emozioni immediate".
E pronostici che sembrano più relativi per colpa del caldo.
"È il nemico numero uno, ma lo è per chiunque e dunque anche in questo si è alla pari. Certo, le temperature inducono a strategie o, se vogliamo, a definire degli atteggiamenti. Giocare alle 18, se ci sono 35°, diventa più dispendioso. Ma gli allenatori sanno come si fa".
Inter-Napoli è la sfida che sa di Rafa.
"Mi mette di fronte a mie due storie personali, momenti che mi hanno riempito di soddisfazioni. Abbiamo vinto assieme, è stato bello, poi come tutte le vicende c’è una fine. Ma restano i sentimenti e le amicizie e io ne ho tante".
Il 5 settembre, come si affronta un’ora e mezza del genere?
Con la consapevolezza che si è di fronte ad avversari di assoluto spessore. E dunque con una preparazione dettagliata, più o meno come nelle altre partite, perché so per certo che non esistono gare di fascia-1 o di fascia-2: tutte concedono tre punti".
Però, a volte, certe vittorie pesano di più.
"Finiscono per aumentarne l’autostima, ci mancherebbe, ma chi dovesse uscirne sconfitto non ne farebbe un dramma".
Il mercato finalmente chiuso ha modificato qualcosa?
"Direi che sono cambiate varie squadre, tranne una, ed è il Napoli. L’Inter ha acquistato in Premier, la Juventus anche, la Roma un po’ ovunque, il Milan idem, l’Atalanta non si è negata sforzi dopo aver incassato tanto da Palestra e da Ahanor e il Como ha continuato ad arricchire il proprio progetto. Da queste sette non si scappa, verranno fuori le protagoniste".
Una è in vantaggio, secondo lei?
"L’Inter per forza di cose. È campione d’Italia e ha inserito forze fresche. Ma Chivu conosce i rischi di chi parte da favorito e sa che alle sue spalle, diciamo così, sono cresciute in tante".
Perché Inter e Napoli sa di scudetto?
"Perché negli ultimi quattro anni se lo sono diviso due club giganteschi, capaci di dominare attraverso l’acutezza delle idee. Però direi poi di no: troppo presto pensare che questo risultato possa influenzare l’intera stagione".
È una questione anche tattica...
"Da Allegri ci si possono aspettare mosse a sorpresa: non avendo McTominay, non fatico a credere che si inventi qualcosa. Lui ha il polso della situazione e solo chi vede i giocatori ogni giorno sa quali siano quelli che possono offrire maggiori garanzie. E il discorso vale pure per Chivu, che da un anno sta gestendo con padronanza uno squadrone. Ora la variabile sarà la Champions, pronta a presentarsi per entrambe, e dunque qualche ragionamento si impone".
Sarà match di corsa o di cervello?
"Più la testa che le gambe, ma il segreto si dice sia sempre arrivare prima sul pallone e poi sapere dove indirizzarlo, a chi darlo e come. Se hai Calhanoglu e Zielinski, Barella e Lautaro, sei già un pezzo avanti. Ma se dall’altra parte ci sono De Bruyne e Lobotka, Hojlund e Anguissa, non hai paura di niente. L’Inter ha vinto le due partite con una produzione offensiva clamorosa, a Cagliari ha tirato trentuno volte. È un dato che certifica un certo benessere, aspettando la precisione, che Lautaro torni Lautaro; che De Bruyne ridiventi De Bruyne. Gente così va gustata".
Dopo soli 270’ potremmo avere già una classifica più o meno aderente alle reali forze? Cinque delle sei grandi che si scontrano sono a sei punti...
"Però resteranno altre 35 giornate... A San Siro, va da come vada, mi aspetto uno spettacolo, poi non so fino a che punto il termometro possa indirizzare il ritmo della gara. Ed è la stessa considerazione che farei per Roma-Atalanta e per Juventus-Milan. Sarà un fine settimana fantastico. Gli amanti del football non chiedono altro, il divertimento è assicurato, sarà un fine settimana di grande calcio".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 09:35 Zambrotta: "Juve, Champions obbligatoria. Inter molto più attrezzata"
- 09:25 Malesani: "Inter sicurezza, sono le altre a doversi avvicinare ai nerazzurri"
- 09:15 CdS - Stones, Akanji, De Bruyne: sarà City-revival a San Siro
- 09:05 Calhanoglu: "Inter, tanti momenti bellissimi. In primis lo Scudetto nel derby"
- 09:00 CdS - Lautaro ha fame: contro il Napoli a caccia del primo gol
- 08:50 GdS - Inter-Napoli, le chiavi: tra le soluzioni di Chivu e la gabbia di Allegri
- 08:40 GdS - Inter-Napoli, per Pio Esposito una gara con vista Nazionale
- 08:30 GdS - Stones in rampa di lancio: tra Napoli e Real i primi minuti da titolare
- 08:20 Benitez: "L'Inter parte in vantaggio. Ma Chivu sa che dietro sono cresciute"
- 08:10 Sneijder: "Lautaro al mio posto nell'Inter del 2010? Ma non scherziamo..."
- 08:00 Preview Inter-Napoli - Chivu cambia: Stones dal 1', riecco Diouf e Zielinski
- 00:00 Ausilio, Baccin e le emozioni del campo
- 23:57 Real Madrid, Mourinho: "Betis fortunato. Il finale? Non ho visto le azioni"
- 23:50 Isak risolve tutto in tre minuti: Liverpool corsaro a Ipswich, finisce 2-0
- 23:40 Procura FIGC su elezione Malagò: "Non era tesserato". Ma verrà proposta l'archiviazione
- 23:30 Ruggito dello Stoccarda in Bundesliga: Colonia travolto con un poker
- 23:20 Sneijder: "Chivu un fenomeno. Però gli ho suggerito io di cambiare"
- 23:10 Messaggio per l'Inter da Siviglia: R. Madrid ko col Betis tra le polemiche
- 23:00 Vittoria esterna per il Club Brugge: Lommel battuto con un autogol
- 22:50 Fassone: "Ausilio ottimo dirigente. Senza di lui l'Inter perde qualcosa"
- 22:40 Genoa-Como 1-4, lariani a valanga: travolgente Diao
- 22:37 Sozza, Inter-Napoli è la sua prima stagionale. Coi nerazzurri 10 precedenti
- 22:23 Bookies - Inter-Napoli, nerazzurri avanti. Duello Lautaro-Hojlund
- 22:08 De Marco sarà ancora referente arbitri per i club di Serie A
- 21:54 Napoli osso duro: contro l'Inter non perde da cinque partite
- 21:39 CF - Costo dei calciatori a bilancio, Lautaro l'interista più 'pesante'
- 21:25 Magath: "BVB senza qualità necessaria in tutti i reparti. E lo Stoccarda..."
- 21:10 L'Inter 'incontra' la F1: Jones, Akanji e Thuram presenti ad un evento all'HQ
- 20:56 Briatore: "L'Inter è chiaramente la squadra da battere"
- 20:41 Sky, anche il presidente dell'Inter Marotta alla 'Notte delle Coppe'
- 20:27 Costacurta: "Champions League, l'Inter può arrivare in fondo"
- 20:13 Gran Premio d'Italia F1, a Monza c'è anche un po' di Inter
- 20:00 Romanò: "Io e Michieletto di nuovo come la ThuLa? Vedremo"
- 19:50 Feyenoord, Van Bronckhorst: "Non sapevo della situazione finanziaria"
- 19:40 Napoli, Allegri: "Spiace per il ko col Como, domani abbiamo la possibilità di rifarci"
- 19:30 Pavard: "Il passato è passato, ora sono pronto a dare tutto per l'Inter"
- 19:20 U20 - Bologna-Inter, Up & Down: El Mahboubi show, Farronato decisivo
- 19:15 Inter Women, Ieradi: "Un'emozione la Women's Champions League"
- 19:05 Ancelotti crede nel Real Madrid: "Per loro sarà una grande stagione"
- 19:00 Rivivi la diretta! La CONFERENZA di CHIVU, la PROBABILE FORMAZIONE e la sfida con ALLEGRI: la VIGILIA di INTER-NAPOLI
- 18:50 Esposito cruciale in zona gol: il dato in rapporto ai minuti giocati
- 18:35 Sky - Inter-Napoli, Esposito con Lautaro davanti. Chance per Stones
- 18:30 U20 - El Mahboubi super: l'Inter batte 3-0 il Bologna ed è prima in classifica
- 18:21 Montolivo: "L'Inter deve puntare alle prime otto in Champions League"
- 18:07 videoSneijder: "Napoli e Real, l'Inter può mandare un messaggio al mondo"
- 17:52 Supercomputer Opta - Champions, Inter nella top 8? Chance del 39,1%
- 17:38 Qui Napoli - I convocati di Allegri per l'Inter: prima chiamata per Badiashile
- 17:24 Vlahovic rompe il silenzio sulla Juve: "Mai una vera trattativa per il rinnovo"
- 17:10 Marchegiani: "Inter tra le grandi d'Europa. Occhio alla Roma"
- 16:56 Sala: "Champions sogno proibito, l'Inter punti allo scudetto"
- 16:42 Vent'anni senza Giacinto Facchetti: il messaggio di Gianfelice
- 16:28 Inter 'inglese', Sagna approva: "Spence più equilibrato di Dumfries"
- 16:14 Chivu e lo score negli scontri diretti: "Juve e Milan sono finiti dietro l'anno scorso, voglio capire"
- 16:00 Inter, ecco un modo creativo per annunciare i numeri di maglia
- 15:45 Chivu, niente premio di miglior allenatore: "Non lo baratto con un trofeo"
- 15:31 videoLa conferenza di Chivu, la presentazione di Baccin e i temi di giornata direttamente da Appiano
- 15:17 Un super Radu si oppone alla Real Sociedad: solo 0-0 contro il Celta
- 15:03 Carrarese, Cioffi: "Topalovic e Bonfanti sono la ciliegina sulla torta"
- 14:51 Bookies - Inter-Napoli, nerazzurri super favoriti. In lavagna anche i marcatori
- 14:50 Chivu in conferenza: "La squadra sta bene, Napoli forte. Dobbiamo essere sempre dominanti"
- 14:37 Baccin: "Grazie per l'opportunità. Ritrovo Chivu dopo la gavetta insieme"
- 14:33 Roma, Gasperini: "Con l'Atalanta gara da Europa che conta. L'Inter..."
- 14:18 Napoli, Allegri: "Scudetto, Inter la vera favorita. Domani totale fiducia"
- 14:04 Lautaro: "Quando si vince bisogna continuare ad avere questa mentalità"
- 13:51 Inter-Napoli, esaurito il settore ospiti di San Siro
- 13:39 Mastantuono: "Non vedo l'ora di affrontare Lautaro e l'Inter"
- 13:31 Ausilio, niente saluto al Meazza domani. Baccin ha una priorità
- 13:25 Inter-Napoli, resta un solo ballottaggio nella testa di Chivu
- 13:12 Giovanili, il programma del weekend: si inizia oggi pomeriggio
- 13:00 Riso: "Frattesi aveva bisogno di rimettersi in gioco, ha fatto una scelta coraggiosa"