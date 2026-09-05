A segno due volte nelle prime due partite del campionato di Serie C, Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter Under 23, si racconta per il Matchday Programme di Inter-Napoli: "Il primo campo in cui ho giocato è quello dell'US Grosio, casa mia: ho iniziato a giocare lì, mi ricordo anche il mio primo gol contro la Bormiese. Ho capito che potevo realizzare il mio sogno quando a 7 anni ho iniziato a fare avanti e indietro da Grosio e Milano per allenarmi: ho fatto tanti sacrifici per essere qui. Nelle giovanili dell'Inter ho imparato tantissimo grazie a Tiziano Polenghi e Cristian Chivu, che ho avuto come allenatori. Il campione a cui mi sono sempre ispirato? Lautaro Martinez: è incredibile potersi allenare con lui, è l'attaccante più forte che ho mai visto".