Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, Carlos Augusto ha commentato così la rimonta contro il Napoli: "Devo fare i complimenti a tutta la squadra, sappiamo come sono le partite. Ringrazio i compagni e il gruppo di cui faccio parte. Grande partita e prova del gruppo, dobbiamo continuare così che andremo lontano. Quest'anno abbiamo un grande gruppo, con acquisti importanti. Se vogliamo arrivare in fondo, tutti dobbiamo essere pronti. Lavorando durante la settimana e aiutando i compagni. A volte l'anno scorso qualcosa ci è mancato, ma oggi abbiamo dimostrato la forza del gruppo".