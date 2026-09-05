Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, Carlos Augusto ha commentato così la rimonta contro il Napoli: "Devo fare i complimenti a tutta la squadra, sappiamo come sono le partite. Ringrazio i compagni e il gruppo di cui faccio parte. Grande partita e prova del gruppo, dobbiamo continuare così che andremo lontano. Quest'anno abbiamo un grande gruppo, con acquisti importanti. Se vogliamo arrivare in fondo, tutti dobbiamo essere pronti. Lavorando durante la settimana e aiutando i compagni. A volte l'anno scorso qualcosa ci è mancato, ma oggi abbiamo dimostrato la forza del gruppo".

Sezione: News / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 20:33
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione