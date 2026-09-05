Alla vigilia di Cremonese-Padova l'allenatore dei veneti Antonio Calabro ha parlato di diverse tematiche, tra cui la presenza in rosa di Matteo Cocchi. Il terzino classe 2007 è ancora di proprietà dell'Inter, essendo stato ceduto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.
Calabro e l'aneddoto su Cocchi
Calabro ha detto: "Io di solito non dò la formazione, ma domani Cocchi gioca titolare. Guai a chi ce lo tocca. È un patrimonio importante del calcio italiano. Io prima della scorsa partita gli avevo promesso un premio in caso di vittoria, sarebbe stato mio ospite a cena con la sua ragazza dove volevano". Alla fine contro il Verona era arrivato un pareggio, con Cocchi che aveva realizzato un assist nel primo tempo, prima di causare il rigore del pari nella ripresa.
Calabro ha continuato: "Il giorno dopo l'ho chiamato e gli ho detto che la cena gliel'avrei pagata lo stesso. Lui mi ha detto: 'Mister, ma non abbiamo vinto e ho anche causato il rigore'. Gli ho detto che se la meritava lo stesso. Noi vogliamo investire sui giovani e valorizzarli, come posso sbagliare io, o possono sbagliare i più esperti, non vedo perché il ragazzo, che per me è stato il migliore in campo, non possa sbagliare".
Alessandro Savoldi
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