Il Napoli arriva a San Siro per la sfida contro l'Inter orfano di McTominay ma con grande ambizione. Secondo quanto riporta nel pomeriggio di oggi Sky Sport, ecco chi dovrebbero essere gli undici scelti da Allegri per scendere in campo dall'inizio.

La formazione del Napoli per la sfida contro l'Inter

Confermato Meret tra i pali, ormai titolare della difesa di Allegri. Sulla destra in difesa c'è capitan Di Lorenzo, mentre in mezzo la coppia composta da Rrahmani e Rafa Marin è destinata alla conferma. Panchina per Beukema dunque e per l'ultimo arrivato Badiashile, che però sarà convocato. A sinistra Spinazzola scalza Olivera.

A centrocampo Lobotka e Zambo-Anguissa non sono mai stati in discussione, mentre restava vacante il posto libero lasciato da McTominay, out per qualche settimana. Alla fine dovrebbe spuntarla Vergara, con De Bruyne in panchina. In attacco Politano e Hojlund ancora dal primo minuto, torna in panchina Lang, a favore di Alisson Santos.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Zambo-Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos.