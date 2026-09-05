A poco meno di due ore da Inter-Napoli, Sky Sport prova ad anticipare le scelte di formazione di Cristian Chivu. A partire dalla difesa: ballottaggio tra John Stones e Yann Bisseck per completare la difesa davanti a Pepo Martinez che prevede la presenza di Manuel Akanji e Alessandro Bastoni. A centrocampo la sorpresa riguarda il playmaker: Piotr Zielinski potrebbe far tirare il fiato ad Hakan Calhanoglu, agendo da playmaker in mezzo a Petar Sucic e Nicolò Barella; Federico Dimarco e Andy Diouf agiranno come quinti. In attacco fiducia alla coppia composta da Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito.