L’ex nerazzurro Wesley Sneijder è ospite a San Siro per Inter-Napoli. Ecco le sue parole a Inter TV prima del big match: “Siamo ancora all’inizio della competizione, è difficile dire a che punto siamo adesso. Il Napoli è una squadra forte e penso che sia meglio giocare subito contro una squadra forte, soprattutto prima della sfida di Champions contro il Real Madrid.

Sfida particolare per me contro le merengues? Sicuramente sarà un match speciale, ci sarà Mourinho contro Chivu e per Chivu sarà speciale affrontare il suo ex allenatore. Non è ovviamente una sfida decisiva perché si gioca all’inizio della competizione, ma sarà sicuramente importante”.