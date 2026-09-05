Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Inter-Napoli. Tanti i temi toccati dal dirigente partenopeo.
Negli ultimi due anni Inter-Napoli è stata gara Scudetto. Lo sarà ancora?
"Innanzitutto volevo mandare un abbraccio a Piero Ausilio, rivale e amico e un 'in bocca al lupo' a Baccin che oggi inizia come DS. Da domani, ovviamente. Sulla domanda, direi che è stata una gara Scudetto due anni fa, l'anno scorso l'Inter ha dominato. Noi siamo stati frenati da una serie di vicissitudini. Oggi è una partita tosta, sono forti, ancora più forti".
Una delle sensazioni è stata che mancasse un po' di energie in queste prime giornate.
"Sicuramente siamo all'inizio, però tra le due partite ci sono differenze. A Genova il primo tempo è stato complicato, ci han messo in difficoltà con la pressione, poi siamo usciti alla distanza. Contro il Como avevamo scelto di fare una partita diversa, aspettandoli e poi aprendo la partita con i cambi. Poi abbiamo avuto due infortuni, abbiamo fatto due errori che non ci competono. Il gruppo è maturo e consapevole, deve ritrovare la cattiveria che l'ha contraddistinto in questi anni, ci stiamo lavorando e siamo sicuri che ci arriveremo. Non dobbiamo fasciarci la testa se oggi non arrivano punti. Questo è un campo difficile, è un dato di fatto, ma faremo la nostra partita come sempre".
Quanto tempo starà fuori McTominay? E per quanto riguarda il suo rinnovo?
"In questo momento il rinnovo non è l'argomento principale. Sul recupero ci sono 28 giorni dopo l'intervento, prenderà farmaci anticoagulanti che non sono consentiti. Poi serviranno due settimane di riposo, senza contatti. I tempi sono questi, poi magari il ragazzo avrà un ritardo di condizione. Oggi i tempi sono questi, è per questo che abbiamo scelto di anticipare la sosta per provare ad averlo a ottobre quando ci saranno nove partite".
Ha deviato sul rinnovo...
"No ne abbiamo parlato, ci siamo visti. Noi vogliamo farlo, lui vuole farlo, però bisogna far coincidere le cose e non è sempre semplice".
Alessandro Savoldi
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