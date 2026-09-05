Curtis Jones ha parlato a Inter Tv dopo il successo interista contro il Napoli, ottenuto in rimonta dalla squadra di Chivu: "Sono molto felice di far parte della squadra, è stata una partita difficile e i tifosi ci hanno spinto in modo grandioso, grande vittoria. Voglio esser parte di questa squadra, cercherò di dare sempre il massimo quando sarò chiamato in causa. Il Real Madrid? Siamo fiduciosi, non molliamo mai".