Anche post-partita, intervista in coppia con Lautaro per Marcus Thuram. Ecco cosa ha detto il francese a DAZN dopo Inter-Napoli 3-2.

Volevi l'MVP?

"No, no (ride, ndr) è Lautaro, capitano e leader. Ha fatto tante partite al Mondiale, si è messo a disposizione anche se i primi minuti erano difficili. Ma sta tornando in forma e ci ha regalato la vittoria stasera".

Oggi sei salito anche tu sulla balaustra con Lautaro.

"Oggi sono salito perché era troppo bello, in rimonta da 0-2 a 3-2, era troppo bello".

Anche dopo il triplice fischio tutto lo staff è venuto ad abbracciare Thuram. Quanto avevi voglia di tornare protagonista con l'Inter?

"Avevo voglia sì, ma avevo voglia anche di aiutare la squadra. Siamo riusciti a vincere questa partita importante, ne abbiamo tante e ne facciamo una dopo l'altra e proviamo a migliorare, come ha detto Lautaro".

Cosa serve per vincere ancora?

"Noi facciamo partita dopo partita, la strada è lunga, il campionato duro, cerchiamo di fare meglio che possiamo".