Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo del Lecce, nel corso di un'intervista rilasciata a DAZN ha eletto quello che a suo dire è stato il migliore colpo del calciomercato estivo: “Senza dubbio dico John Stones a parametro zero preso dall’Inter. Lo metto in cima a tutti perché ha grandi qualità e tanta leadership”.

Chi è la regina del mercato?

“Vado controcorrente e dico l’Atalanta perché sono convinto che il miglior mercato lo fanno i club con visione del presente e del futuro, tenendo contro di entrate e uscite”.

Lo Scudetto chi lo vince?

“Gli ultimi quattro anni lo hanno vinto solo Inter e Napoli, evidenziando che entrambe hanno due grandi organici. Massimiliano Allegri però ha dovuto mantenere una rosa che non è la sua, ma quella di Conte. Invece Cristian Chivu ha mantenuto lo stesso telaio, aggiungendo giocatori importanti come Stones e Jones. Penso che inoltre ci sarà la definitiva esplosione di Pio Esposito. Quindi credo che l’Inter sia la favorita, con il Napoli subito sotto. Sorprese? Atalanta e Como”.