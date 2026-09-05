Nel presentare ai microfoni di Tuttosport il big match di Torino tra Juventus e Milan, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic non si è voluto porre limiti in merito agli obbiettivi per cui il Diavolo può competere. In questo senso, il calciatore serbo ha suonato la carica per una possibile rincorsa all'Inter: "Contro i bianconeri sarà comunque una partita complicata perché sono una buona squadra. Secondo me possono lottare insieme a noi non solo per entrare in zona Champions League, ma ambire a qualcosa di più. Ci sono sei o sette squadre che possono vincere: l'Inter è la favorita, però sarà una bella sfida".