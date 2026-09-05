Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il successo contro il Napoli: "Una vittoria per come abbiamo giocato, per la personalità che abbiamo messo in campo. E' stata fatta bene, sul 2-2 era aperta come non spesso si vede nel calcio italiano. Abbiamo creato occasioni importanti, come loro. Alla fine ha vinto quella che ha avuto più continuità nel fare determinate cose. Real? Il palcoscenico del Bernabeu è meraviglioso. I giocatori che hanno la possibilità di giocare la Champions sanno l'emozione che ti dà quella competizione. Troveremo le energie, ci godiamo ciò che abbiamo raggiunto oggi".
Sezione: News / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 21:14
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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