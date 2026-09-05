Dalle pagine di Sport Bild arriva un messaggio, anzi un vero e proprio appello rivolto all'Inter. A detta del magazine tedesco, il club nerazzurro ha ora una missione importante, ovvero quella di salvare la reputazione dell'Italia e del suo sistema calcistico: "Per il terzo anno consecutivo, i tifosi italiani hanno dovuto sopportare una deludente estate dei Mondiali, con la gloriosa Squadra Azzurra assente dal più grande evento calcistico del mondo, un'assenza che non si verificava dal 2014. È passato ancora più tempo però dall'ultima volta che una squadra italiana ha vinto la Champions League: l'Inter ha raggiunto questo traguardo nel 2010, e i blaugrana sono stati anche gli ultimi a raggiungere la finale (2023 e 2025). Pertanto, se c'è un club in grado di restituire prestigio al calcio italiano, è l'Inter, che, nonostante tutti gli scettici, può puntare a una stagione di successo dopo la fine dell'era del tecnico Simone Inzaghi".
Una squadra offensiva che ora vuole costruire un baluardo difensivo
Dopo che la scorsa stagione ha visto il trionfo in campionato e Coppa Italia, ma anche la mortificante macchia dell'eliminazione in Champions League per mano del Bodo/Glimt dove "i futuri campioni si sono ritrovati a fare da apprendisti", l'Inter vuole fare meglio e oltre a fare dell'attacco la sua arma principale, evidenzia la Bild, sta ora costruendo anche un baluardo difensivo con gli arrivi di Djed Spence e John Stones, oltre che col rientro di Aleksandar Stankovic, un centrocampista difensivo di alto livello. La rosa dell'Inter appare molto competitiva e suscita grandi aspettative, ma l'allenatore descrive l'obiettivo in modo criptico: "Non dobbiamo essere ossessionati, dobbiamo essere la migliore versione di noi stessi. Speriamo di trovare gli ingredienti per una stagione degna di nota".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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