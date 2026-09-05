Dopo Ruben Amorim anche Luciano Spalletti è stato chiamato a commentare le parole rilasciate ieri da Cristian Chivu che, nel cercare una definizione di 'scontro diretto', ha posto una domanda ai giornalisti: "Ma quali sono gli scontri diretti? Conta solo l'ultima classifica o conta anche la tradizione? E allora Milan e Juve che sono finite tanto indietro l'anno scorso? Quelli non sono più scontri diretti? Non accuso nessuno, chiedo perché devo capire", ha detto il tecnico romeno.
Dichiarazioni che Spalletti ha accolto senza polemica, anzi: "Mi è sembrato che Chivu abbia detto quello che pensa, ed è stato sincero. A me piacciono le persone sincere, per cui le sue parole devono essere uno stimolo per dare ancora di più. Poi se Juve-Milan viene definito scontro diretto diventa ancora più importante. Noi dobbiamo ridurre il gap con le squadre più forti del campionato. Nessuna cosa da evidenziare sulle parole di Chivu".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 19:40 LIVE - Inter-Napoli 2-2, 85': Thuram riequilibra il match, San Siro ci crede
- 19:09 Bisseck prima della ripresa: "Ottimo primo tempo. Speriamo che la palla entri prima o poi"
- 18:56 Inter-Napoli è sold out come previsto: ecco il dato ufficiale
- 17:35 Sucic: "Contento della fiducia di Chivu. Napoli? Ogni gara conta"
- 17:31 Marotta: "Per entrare nella storia dobbiamo riconfermarci. Lunga vita a Lautaro. E rinnovi..."
- 17:30 Napoli, Manna a DAZN: "Partita tosta, l'Inter è ancora più forte"
- 17:27 Sucic a ITV: "Siamo partiti bene, vogliamo continuare così: siamo pronti"
- 17:20 Napoli, Politano a DAZN: "Possiamo subito rifarci in un big match"
- 17:08 Maicon a ITV: "Il Real? L'Inter deve pensare a oggi, è uno scontro diretto"
- 17:03 Fiorentina ancora a zero punti: il Torino vince in rimonta ispirato dall'ex Mandragora
- 16:57 Sneijder a ITV: "Meglio affrontare una big subito prima del Real"
- 16:55 Padova, mister Calabro elogia Cocchi: "È un patrimonio del calcio italiano"
- 16:41 Spalletti: "Le parole di Chivu? Mi piacciono le persone sincere, nulla da evidenziare"
- 16:27 Yann Karamoh riparte dalla Serie B: ha firmato con la Sampdoria
- 16:13 Sky - Inter-Napoli, ballottaggio Bisseck-Stones. Zielinski da playmaker?
- 15:59 Liverpool, si dimette il direttore sportivo Richard Hughes
- 15:45 Inter Women, domani l'ultima del girone di Women's Cup contro la Lazio
- 15:31 Zenga: "Inter, con le altre non c'è paragone. A centrocampo..."
- 15:17 Inter TV anche in Giappone: il canale sbarca nel paese del Sol Levante
- 15:03 Sky - Napoli, Allegri ha scelto: Vergara verso la titolarità
- 14:49 Amorim: "Non mi importa delle parole di Chivu, non servono per motivarci"
- 14:34 Kullberg: "L'Inter è un grande club, non vedevo l'ora di farne parte"
- 14:19 Il Como vola, ma Fabregas tiene i piedi per terra: "In Serie A devi soffrire"
- 14:05 Corvino: "Stones miglior colpo del mercato. E Pio Esposito esploderà"
- 13:51 Pavlovic: "Inter favorita, ma noi possiamo dire la nostra"
- 13:37 Grassadonia: "Inter più avanti rispetto a noi. Auguro il meglio a Sassarini"
- 13:23 Calcio italiano in crisi, giovedì audizione di Malagò alla Camera
- 13:08 Perinetti: "Baccin ha le qualità da Inter. Non è un atto di coraggio"
- 12:54 Romanò: "Europeo con l'Italia o Champions per l'Inter? Prima la Nazionale"
- 12:40 Inter Women, il cammino in Champions League: si parte con l'Hacken. Le cinque sfide
- 12:25 Damiani: "Baccin sarà pronto. Sul mercato dell'Inter..."
- 12:12 Sky - Stones, Lautaro e Pio dal 1'. Due ballottaggi: la probabile anti-Napoli
- 11:58 Calhanoglu a secco col Milan, con l'Inter un fattore contro il Napoli
- 11:43 Polli: "La vittoria col Wolfsburg la più importante della mia carriera"
- 11:29 Colapinto: "Lautaro un idolo in Argentina. Io e lui siamo simili perché..."
- 11:14 ANSA - Verso l'archiviazione l'inchiesta sul tesseramento di Malagò
- 11:00 La Lazio pesca tra gli svincolati: c'è anche la suggestione Brozovic
- 10:45 Legini, ex allenatore Frattesi: "Ecco perché ha lasciato l'Inter"
- 10:35 Appello della Bild all'Inter: "Deve salvare la reputazione dell'Italia"
- 10:25 UFFICIALE - Dala Juventus all'Inter: arriva l'esperta svedese Kullberg
- 10:15 Mosconi: "Lautaro Martinez l'attaccante più forte che abbia mai visto"
- 10:05 Il Mattino - Inter-Napoli, mercati diversi. Ma con obiettivo centrato
- 09:55 Costacurta: "Champions, con Spence e Jones Inter all'altezza delle big"
- 09:45 Zenga: "Inter-Napoli, vorrei Esposito protagonista. Sono per gli italiani"
- 09:35 Zambrotta: "Juve, Champions obbligatoria. Inter molto più attrezzata"
- 09:25 Malesani: "Inter sicurezza, sono le altre a doversi avvicinare ai nerazzurri"
- 09:15 CdS - Stones, Akanji, De Bruyne: sarà City-revival a San Siro
- 09:05 Calhanoglu: "Inter, tanti momenti bellissimi. In primis lo Scudetto nel derby"
- 09:00 CdS - Lautaro ha fame: contro il Napoli a caccia del primo gol
- 08:50 GdS - Inter-Napoli, le chiavi: tra le soluzioni di Chivu e la gabbia di Allegri
- 08:40 GdS - Inter-Napoli, per Pio Esposito una gara con vista Nazionale
- 08:30 GdS - Stones in rampa di lancio: tra Napoli e Real i primi minuti da titolare
- 08:20 Benitez: "L'Inter parte in vantaggio. Ma Chivu sa che dietro sono cresciute"
- 08:10 Sneijder: "Lautaro al mio posto nell'Inter del 2010? Ma non scherziamo..."
- 08:00 Preview Inter-Napoli - Chivu cambia: Stones dal 1', riecco Diouf e Zielinski
- 00:00 Ausilio, Baccin e le emozioni del campo
- 23:57 Real Madrid, Mourinho: "Betis fortunato. Il finale? Non ho visto le azioni"
- 23:50 Isak risolve tutto in tre minuti: Liverpool corsaro a Ipswich, finisce 2-0
- 23:40 Procura FIGC su elezione Malagò: "Non era tesserato". Ma verrà proposta l'archiviazione
- 23:30 Ruggito dello Stoccarda in Bundesliga: Colonia travolto con un poker
- 23:20 Sneijder: "Chivu un fenomeno. Però gli ho suggerito io di cambiare"
- 23:10 Messaggio per l'Inter da Siviglia: R. Madrid ko col Betis tra le polemiche
- 23:00 Vittoria esterna per il Club Brugge: Lommel battuto con un autogol
- 22:50 Fassone: "Ausilio ottimo dirigente. Senza di lui l'Inter perde qualcosa"
- 22:40 Genoa-Como 1-4, lariani a valanga: travolgente Diao
- 22:37 Sozza, Inter-Napoli è la sua prima stagionale. Coi nerazzurri 10 precedenti
- 22:23 Bookies - Inter-Napoli, nerazzurri avanti. Duello Lautaro-Hojlund
- 22:08 De Marco sarà ancora referente arbitri per i club di Serie A
- 21:54 Napoli osso duro: contro l'Inter non perde da cinque partite
- 21:39 CF - Costo dei calciatori a bilancio, Lautaro l'interista più 'pesante'