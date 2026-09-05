Dopo Ruben Amorim anche Luciano Spalletti è stato chiamato a commentare le parole rilasciate ieri da Cristian Chivu che, nel cercare una definizione di 'scontro diretto', ha posto una domanda ai giornalisti: "Ma quali sono gli scontri diretti? Conta solo l'ultima classifica o conta anche la tradizione? E allora Milan e Juve che sono finite tanto indietro l'anno scorso? Quelli non sono più scontri diretti? Non accuso nessuno, chiedo perché devo capire", ha detto il tecnico romeno.

Dichiarazioni che Spalletti ha accolto senza polemica, anzi: "Mi è sembrato che Chivu abbia detto quello che pensa, ed è stato sincero. A me piacciono le persone sincere, per cui le sue parole devono essere uno stimolo per dare ancora di più. Poi se Juve-Milan viene definito scontro diretto diventa ancora più importante. Noi dobbiamo ridurre il gap con le squadre più forti del campionato. Nessuna cosa da evidenziare sulle parole di Chivu".