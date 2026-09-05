Uno dei trasferimenti in uscita più chicchierati nel corso dell'estate dell'Inter è senza ombra di dubbio il passaggio di Davide Frattesi alla Lazio dopo tre stagione di alti e bassi in nerazzurro. A spiegare i motivi del trasferimento durante un'intervista al Messaggero è Fabrizio Legini, allenatore del classe 1999 ai tempi dell'ASD Fidene, squadra del quartiere d'origine dell'ex Sassuolo. "Eravamo sicuri facesse una carriera del genere" - racconta Legini - "In primis è sempre stato un bravissimo ragazzo, oltre ad essere un grande giocatore. Ha deciso di lasciare l'Inter in favore della Lazio per cercare continuità. Se giocasse tutte le partite dall'inizio, potrebbe fare anche 15 gol a stagione".
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 10:45
Autore: Carlo Gamba
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