A fine partita il calciatore nerazzurro che si presenta in sala stampa insieme a mister Chivu è Curtis Jones. Queste le sue parole raccolte dall'inviato: "Una bella partita non abbiamo mai mollato".

Come sta andando l'ambientamento?

"Sta andando bene, lo staff è incredibile e mi sento bene, mi sto divertendo, sono orgoglioso di essere qui. Voglio giocare e dimostrare e team e staff di essere all'altezza e voglio sempre dare il massimo per i nostri tifosi".

Com'è la tua leadership a centrocampo?

"Voglio solo essere parte del team e dimostrare alla squadra che posso dare un aiuto, conquistare i tifosi; giocare in Premier e Champions mi ha dato esperienza che voglio mettere a disposizione della squadra. Spero di giocare a Madrid".

Qualcuno dice che la serie A è noiosa e la Premier no, oggi non si è visto.

"Qualcuno dice che è così ma ci sono allenatori bravi, tanta tattica, avete visto oggi che è stata una partita bella con tante occasioni, il mister ha cambiato diverse cose che ci hanno aiutato a vincere. Le squadre non si arrendono mai, c'è stato spettacolo, non ci siamo mai arresi e abbiamo vinto".