Un tempo in campo per Curtis Jones. Il centrocampista inglese è entrato in campo nella ripresa del match vinto in rimonta dall’Inter contro il Napoli, 3-2 dopo lo svantaggio per 2-0. A fine gara l’ex Liverpool ha espresso tutta la sua gioia sui social: “Home”, casa, il tutto corredato da due cuori nerazzurri.

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 22:13
Autore: Ludovica Ferrante
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