Giorgio Perinetti, attuale DG dell'Athletic Palermo e dirigente sotto la cui ala è cresciuto il nuovo direttore sportivo dell'Inter Dario Baccin, ha commentato per Tutto Mercato Web l'avvicendamento in casa nerazzurra: "L’addio di Piero Ausilio all’Inter? Una novità per tutto il calcio perché Ausilio era un riferimento per tutto il movimento calcistico. Tanti colpi, tante intuizioni. Ma evidentemente aveva bisogno di nuovi stimoli, gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro”.

Sull'avvento di Baccin aggiunge: "Sembra un atto di coraggio da parte di Beppe Marotta e dell’Inter ma è una scelta ponderata. Baccin ha avuto modo di crescere e dà le giuste rassicurazioni. Mi fa piacere essere stato il primo a dargli fiducia, ma si vedeva che aveva qualità già al settore giovanile dove ha potuto avere autonomia e indipendenza. Mi ha chiamato e mi ha ringraziato per i trascorsi. E per l’in bocca al lupo che gli ho fatto. Ha le qualità per superare tutte le difficoltà. Ha le qualità da Inter”.