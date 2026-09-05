Aria di big match a San Siro. Alle 18 di questa sera l'Inter ospita il Napoli per una super-sfida della terza giornata del campionato di Serie A. Chivu ha praticamente deciso la formazione da schierare e, secondo quanto riferisce Sky Sport, saranno ancora Lautaro Martinez e Pio Esposito a guidare il reparto offensivo del Biscione. In difesa il tecnico dell'Inter deve sciogliere due ballottaggi, ma Bastoni e Pavard sono favoriti su Carlos Augusto e Bisseck. Al centro della retroguardia ci sarà la prima da titolare per Stones, pronto a guidare il reparto con padronanza e gestione delle situazioni. A centrocampo, al fianco di Calhanoglu, agiranno Zielinski e Barella. Sulle fasce ecco Dimarco a sinistra e Diouf a destra.

Secondo Sky, in casa Napoli Allegri è pronto a lanciare Vergara dal 1'. In attacco ballottaggio a due sugli esterni tra Alisson e Lang, con il brasiliano favorito. Hojlund sarà il riferimento centrale dell'attacco, affiancato da Politano.