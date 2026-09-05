Dopo la sfida di San Siro tra Inter e Napoli, vinta per 3-2 dai nerazzurri, ha parlato ai microfoni di DAZN l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri.

Ci aiuta a capire la partita del Napoli? Nel primo quarto d'ora del secondo tempo sembravate averla presa e poi sembra abbiate fatto di tutto per perderla.

"E' stata per gli spettatori e per l'Inter che ha vinto una partita divertente, per noi meno. Il gol dell'1-2 è arrivato troppo leggero, poi loro hanno cambiato ritmo perché sono bravi e forti e ci han messo in difficoltà. Pensavamo la palla fosse fuori e ci siamo fermati sul cross, però il calcio è questo. Potevamo fare gol noi, potevano farlo loro, l'han fatto loro e han vinto la partita".

Quanto siete lontani dall'attenzione che cerca?

"C'è da migliorare. Rimane la prestazione nella gestione della palla dopo i primi venti minuti in cui loro sono partiti forti e ce l'aspettavamo. Già nel primo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli quando non abbiamo segnato. Dal niente si sono accesi, sotto 0-2, loro sono molto bravi, come nel primo tempo a due minuti dalla fine con la parata di Meret e la traversa di Dimarco. Anche con il Como avevamo fatto una buona prestazione, ora paghiamo gli errori e bisogna evitarli e limitarli. La squadra sicuramente crescerà di condizione, dispiace per questo momento, ma ora pensiamo alla Champions mercoledì".

Preso il 2-1 hai percepito che il forcing sarebbe aumentato e quindi hai messo il terzo centrale. Immagino il rammarico sia aver preso gol nella situazione che volevi prevenire.

"La dimostrazione che il calcio non ha la logica. Volevamo difendere dentro l'area e abbiamo preso gol così. Forse avrei potuto fare scelte diverse ma ormai è andata così. I ragazzi comunque han fatto una buona prestazione".

De Bruyne entrando nel finale è sembrato un pesce fuor d'acqua. Si potevano fare scelte diverse nel ballottaggio con Vergara?

"Vergara ha fatto bene. E' la prima volta che giocava mezzala e l'ha fatto con intensità e qualità. Poi bisogna migliorare, Alisson quattro volte nel primo tempo ha perso palla stoppandola con la suola. In queste partite certi errori non van fatti. Non scordiamoci però che Alisson viene da un infortunio e non è ancora al top".

Trova un lato positivo dal coraggio mostrato oggi?

"Le cose positive ci sono. Però abbiamo preso cinque gol in due partite... Questo non vuol dire che bisogna difendere dentro l'area. Quando abbiamo la palla bisogna far gol e quando non l'abbiamo non dobbiamo prenderlo. Se in mezz'ora prendiamo tre gol bisogna fare meglio, poco ma sicuro. Così come domenica, con il Como. Questo non sminuisce la prestazione dei ragazzi. Oggi è stato un bello scontro diretto, anche piacevole da vedere, con gesti tecnici importanti. Anche dall'arbitraggio con meno fischi ne beneficia il gioco, agli arbitri va fatto un plauso. Ne va del calcio, la cosa bella della partita di stasera".