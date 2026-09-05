È Elisa Polli la protagonista dello spazio dedicato all'Inter Women all'interno del Matchday Programme di Inter-Napoli. L'attaccante della squadra di David Sassarini, che ha messo il suo sigillo anche nella clamorosa rimonta di Sesto San Giovanni contro il Wolfsburg che è valsa la storica qualificazione alla Women's Champions League, racconta le emozioni vissute in quell'incredibile serata: "Finora ho giocato tante partite importanti con l'Inter: le qualificazioni Champions contro il Brann l'anno scorso, lo scontro diretto con la Roma alla fine dell'ultimo campionato. Quella contro il Wolfsburg però è sicuramente la vittoria più importante della mia carriera. Sono veramente orgogliosa di tutte noi: la differenza l'ha fatta lo spirito e la voglia di rivincita rispetto alla gara d'andata, a livello emotivo l'abbiamo sentita molto di più e sapevamo di non dover lasciare nessun rimpianto sul campo".

L'attaccante marchigiana svela di avere avuto tanti idoli nerazzurri: "Sono tanti i giocatori dell'Inter che ho ammirato fin da bambina: Ronaldo, Milito, Sneijder, Julio Cesar. Ho sempre pensato solo al calcio: mi ricordo bene la mia prima partita a 16 anni con la Jesina. Ho saputo anche superare sfide difficili: un brutto infortunio quando ero al Tavagnacco e anche quando ero appena arrivata all'Inter: il momento in cui sono tornata a giocare è stato un orgoglio per me".