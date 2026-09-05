Giovedì 10 settembre, alle 14, si svolgerà in commissione Cultura della Camera dei Deputati l’audizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò sulla crisi e le prospettive del calcio italiano. Un appuntamento che arriva in una fase particolarmente delicata per il movimento, alle prese con la terza mancata qualificazione consecutiva della Nazionale ai Mondiali e con la necessità di ripensare struttura, formazione e competitività dell’intero sistema.

Per Malagò, alla guida della FIGC dallo scorso giugno, si tratta di una delle sfide più complesse della sua lunga carriera ai vertici dello sport italiano. Dopo tre mandati alla presidenza del CONI, Malagò si trova ora a misurarsi con una delle principali emergenze dello sport italiano: rilanciare il calcio e restituire competitività a un movimento che, dalla Nazionale al settore giovanile, attraversa una fase di profonda trasformazione.