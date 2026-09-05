Primo big match stagionale per l'Inter di Cristian Chivu, padrona di casa in occasione della sfida interna contro il Napoli di Massimiliano Allegri. A vedersi affidata la direzione della sfida - valida per la 3ª giornata di Serie A - è Simone Sozza della sezione arbitrale di Seregno (Monza e Brianza), coadiuvato dagli assistenti Peretti e Baccini, dal IV Uomo Doveri, dal VAR Di Paolo e dall'AVAR Dionisi. Il fischietto brianzolo - alla sua 79ª direzione in massima serie - adotta in maniera coerente per tutta la durata dell'incontro una soglia del fallo altissima che permette alla partita di viaggiare su ritmi altissimi e con pochissime interruzioni. Appena tre i gialli sventolati dal direttore di gara, di cui uno per proteste. Rimane qualche dubbio sul possibile tocco di mano di Lobotka in area di rigore, sebbene - a onor del vero - nessuna immagine certifichi l'avvenuto contatto con la sfera.

15' - Reciproca trattenuta in area napoletana tra Pio Esposito e Rrahmani: l'arbitro vede giusto e lascia correre.

30' - Sozza in questa prima mezz'ora sposa un metro di giudizio che vede altissima la propria soglia del fallo e applica coerentemente - almeno sin qui - questo modus operandi.

36' - Primo giallo della gara: Vergara si fa saltare di netto da Zielinski pronto ad innescare un pericoloso contropiede e - pur inciampando - lo stende. Ammonizione inevitabile.

45+2' - Spiovente di Diouf che viene impattato di braccio da Politano intendo a proiettarsi in attacco: Sozza fischia correttamente punizione dal limite a favore dell'Inter. La successiva conclusione di Dimarco si stampa in pieno sulla traversa.

49' - Barella va in pressione su Lobotka appostato all'interno della sua area di rigore e per poco non gli soffia il pallone: nel rimpallo, il pallone forse carambola sulla mano - in posizione punibile - dello slovacco, ma nessuna immagine certifica al 100% l'avvenuto contatto tra sfera e arto. In questi casi, il VAR non può fare altro che confermare la decisione del campo.

50' - Napoli in vantaggio! Politano! Errore in disimpegno della difesa nerazzurra con Politano che riceve da Alisson Santos e tira una volta, due volte trovando il muro di un difensore ma alla terza fa centro. 0-1.

53' - Raddoppio del Napoli! Hojlund! Rasoterra micidiale dalla distanza del danese, palla che si infila dove Martinez non può arrivare! I giocatori interisti si erano colpevolmente fermati perché convinti del fatto che il pallone fosse uscito oltre la linea laterale, situazione in realtà mai verificatasi e dunque rete perfettamente regolare. 0-2.

55' - Inter che dimezza lo svantaggio! Sventagliata di Barella con Dimarco che riceve e mette in mezzo dove Lautaro Martinez da due passi deve solo appoggiare in porta. 1-2 e tutti in posizione regolare.

67' - Rischia molto Allison Santos che rinvia un pallone velenoso spiovuto all'interno della propria area colpendo successivamente Zielinski: avendo tuttavia colpito precedentemente la sfera, non ci sono elementi per il rigore.

68' - Vibranti proteste di Lautaro Martinez all'indirizzo di Sozza e giallo per il capitano interista! Motivo delle rimostranze è il recente mancato intervento del fischietto brianzolo in occasione del contatto Allison Santos-Zielinski.

73' - Rrahamani trattiene in maniera leggera Jones appena penetrato in area di rigore e allenta la presa al momento giusto. Sozza lascia correre confermando il proprio metro di giudizio.

77' - Randellata di Rafa Marin ai danni di Lautaro Martinez e giallo per lo spagnolo.

82' - La pareggia Thuram! Precisissimo colpo di testa del francese sul cross di Carlos Augusto con Meret che può solo guardare. Nel corso dell'azione, Rrahmani allontana un pallone di testa e rimane a terra stordito pur senza subire alcun contrasto. Regolare dunque la rete. 2-2!

90' - Lautaro firma il sorpasso! Batti e ribatti incredibile su calcio d'angolo che prosegue finché la palla non arriva al Toro che da due passi insacca e fa esplodere San Siro. Nessuna posizione irregolare nel corso dell'azione. 3-2!