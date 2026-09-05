La Lazio cerca rinforzi dal pozzo dei giocatori svincolati. Secondo la Gazzetta dello Sport, i biancocelesti hanno messo le mani sul centrocampista Diogo Leite, che a giugno ha chiuso la sua esperienza con l'Union Berlino: l'entourage si è detto convinto della proposta di un quadriennale da 1,7 milioni più bonus messa sul tavolo. Sempre per la mediana, poi, resiste invece un’altra suggestione, quella che porta all’ex interista Marcelo Brozovic. Anche lui svincolato dopo gli anni all'Al-Nassr, darebbe esperienza e una soluzione in più al centrocampo. La Lazio ci sta pensando, possibile affondo dopo la chiusura dell'operazione Leite.