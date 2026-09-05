Novità per Inter TV. Il canale tematico dell'Inter sbarca infatti in Giappone. Con questa mossa il club punta a consolidare la propria immagine e la propria reputazione in Estremo Oriente. Inoltre i nerazzurri hanno svolto tre tournée estive nella propria storia in Giappone: nel 1981, nel 2004 e, la più recente, nel 2023.

I nuovi iscrtti a Inter TV, come spiega il club stesso tramite un post su X, avranno a disposizione lo streaming differito delle partite complete, rubriche con sottotitoli in giapponese, alcune delle partite del passato più importanti della storia del club e raccolte di gol.