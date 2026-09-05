Novità per Inter TV. Il canale tematico dell'Inter sbarca infatti in Giappone. Con questa mossa il club punta a consolidare la propria immagine e la propria reputazione in Estremo Oriente. Inoltre i nerazzurri hanno svolto tre tournée estive nella propria storia in Giappone: nel 1981, nel 2004 e, la più recente, nel 2023.

I nuovi iscrtti a Inter TV, come spiega il club stesso tramite un post su X, avranno a disposizione lo streaming differito delle partite complete, rubriche con sottotitoli in giapponese, alcune delle partite del passato più importanti della storia del club e raccolte di gol.

Sezione: News / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 15:17
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.