Possibile ritorno a una combinazione cromatica particolare per l’Inter nella stagione 2027/28. Secondo quanto anticipato dal portale specializzato Footy Headlines, Nike avrebbe infatti previsto l’utilizzo del verde acqua abbinato a dettagli neri e oro per una delle divise nerazzurre. Al momento non è ancora possibile stabilire se questa palette verrà utilizzata per la seconda maglia o per la terza divisa.

Verde acqua "Tropical Twist" con nero e oro

La tonalità principale indicata da Nike sarebbe denominata "Tropical Twist", un verde acqua chiaro che dovrebbe caratterizzare gran parte della maglia. A completare il design ci sarebbero il nero e il "Jersey Gold", utilizzati per alcuni dettagli come colletto, bordi delle maniche e loghi. Anche lo stemma dell’Inter e lo Swoosh Nike dovrebbero essere proposti in una versione nera e dorata, creando un forte contrasto con la base più chiara.

Un colore che manca dal 2019/20

Il verde acqua rappresenta una scelta piuttosto rara nella storia recente dell’Inter. L’ultima volta era comparso nella stagione 2019/20, quando la seconda maglia presentava proprio una tonalità simile accompagnata da inserti neri e oro. Se l’indiscrezione venisse confermata, il colore tornerebbe dunque sulle divise nerazzurre dopo sette stagioni di assenza. Il lancio ufficiale della nuova maglia è previsto per l’estate del 2027, mentre per conoscere design definitivo e destinazione della divisa bisognerà attendere ulteriori anticipazioni.