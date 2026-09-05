Interrogato sul tema in studio durante le trasmissioni di Sky Sport, ha parlato dell'avvio di stagione dell'Inter Walter Zenga. L'ex portiere nerazzurro ha detto: "L'Inter è partita bene. Considerando che l'anno scorso nelle prime quattro ne ha perse due... Come struttura di squadra, come rosa, l'Inter è favorita. Pensate all'attacco dell'Inter a confronto con le altre: non c'è paragone, con nessuna situazione. Se passi al centrocampo con l'innesto di Jones e anche di Stankovic, un giovane di promessa, possono cambiare come e quando vogliono".

Poi Zenga si è però concentrato su un altro tema interessante: "Ieri in un'intervista al Corriere della Sera ho detto spero che i protagonisti siano Pio Esposito e Vergara. Non dobbiamo dimenticarci che c'è anche una Nazionale. Si parla sempre di rifondazione e poi pensiamo solo agli stranieri... e la nostra Nazionale..."