Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Inter-Napoli. Ecco cosa ha detto.

Dopo la prima sconfitta, come avete gestito la settimana con il nuovo allenatore? Come arrivate alla partita?

"Non è stato tanto diverso. Anche al mister, come a noi giocatori, non piacere perdere. Come sempre la settimana è brutta quando perdi. Oggi per fortuna abbiamo un big match e possiamo subito rifarci".

Volete dedicare a McTominay una vittoria?

"Dispiace per Scott, per noi è fondamentale. Però oggi c'è Antonio (Vergara, n.d.r), Kevin (De Bruyne, n.d.r.), comunque abbiamo i giocatori per rimpiazzarlo, cercheremo di vincere anche per lui. Dispiace non averlo"