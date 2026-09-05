Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Inter-Napoli. Ecco cosa ha detto.

Dopo la prima sconfitta, come avete gestito la settimana con il nuovo allenatore? Come arrivate alla partita?
"Non è stato tanto diverso. Anche al mister, come a noi giocatori, non piacere perdere. Come sempre la settimana è brutta quando perdi. Oggi per fortuna abbiamo un big match e possiamo subito rifarci".

Volete dedicare a McTominay una vittoria?
"Dispiace per Scott, per noi è fondamentale. Però oggi c'è Antonio (Vergara, n.d.r), Kevin (De Bruyne, n.d.r.), comunque abbiamo i giocatori per rimpiazzarlo, cercheremo di vincere anche per lui. Dispiace non averlo"

Sezione: L'avversario / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 17:20
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.