Dopo la sconfitta di San Siro, ha parlato ai microfoni di DAZN il portiere azzurro Alex Meret. Ecco cosa ha detto.

Partita spettacolare da fuori. Descrivi il finale, al fischio finale sembravi incredulo.

"Per come si era messa, con il 2-0 segnato a inizio secondo tempo, non è facile fare gol qua, figurarsi due, è un peccato essere usciti con zero punti. C'è da migliorare sui dettagli che ci hanno punito, è un peccato, ma ce la siamo giocata a viso aperto. Forse ci siamo abbassati un po' troppo, loro hanno qualità e fisicità ed è difficile difendere contro queste squadre. L'avevamo portata dalla nostra parte, c'è rabbia e rammarico per il risultato".

Delle prime partite questa è stata la migliore. Come si può reagire di fronte a questo momento?

"Sicuramente sono due sconfitte che bruciano. Oggi ce la siamo giocata a viso aperto, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, con la prima pressione forte e poi abbassandosi quando necessario. Ci siamo riusciti per gran parte della partita. Dobbiamo essere arrabbiati ma la stagione è appena iniziata e dobbiamo rialzare la testa. Sarà lunga e difficile ma non dobbiamo perdere fiducia ed entusiamo. Adesso ci aspetta una grande partita in Champions League e vogliamo recuperare in campionato con delle vittorie. C'è da analizzare ed essere arrabbiati ma bisogna reagire subito".