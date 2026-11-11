Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss delle prestazioni dei partenopei contro Inter, Roma e Lazio: “Sicuramente sono state prestazioni di livello, prestazioni importanti. Però nella vita, come nel calcio, i dettagli e l'attenzione fanno la differenza. Se non siamo riusciti a capitalizzare e a raccogliere i tre punti, forse qualcosa l'abbiamo sbagliato anche noi. Non dobbiamo attaccarci agli episodi, ma capire dove migliorare, dove crescere e come continuare a esprimere questo tipo di prestazioni con continuità", le parole riprese da TuttoNapoli.