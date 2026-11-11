'Il calcio torna in piazza' sbarca a Milano in concomitanza con la partita che l’Italia del CT Roberto Mancini disputerà allo stadio Meazza. Dopo il debutto a Roma, in occasione della gara di Nations League contro il Belgio a fine settembre, l’edizione speciale di Casa Azzurri on Tour, il progetto con cui la FIGC accompagna la Nazionale italiana sul territorio insieme ai partner che sostengono il calcio tricolore, fa tappa in piazzale Selinunte dal 12 al 15 novembre. “Ci vediamo al campetto” è il claim dell’iniziativa che, attraverso una forma semplice e spontanea di vivere il calcio, ha come obiettivo accogliere e unire il maggior numero possibile di appassionati, in particolare bambine e bambini, nel quartiere di San Siro, a Milano. Nel piazzale sarà presente un campetto aperto a chiunque, con a fianco aree dedicate a street skills, palleggi e prove di abilità con il pallone, con attività e momenti di animazione pensati per coinvolgere partecipanti e accompagnatori durante tutta la giornata, nella quale sono previste attività di intrattenimento e distribuzione di gadget.

L’attività ideata dalla Federcalcio sarà inaugurata giovedì 12 novembre alle ore 16.30 alla presenza del commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò, dell’assessora allo Sport e Politiche giovanili Martina Riva, della presidente del Municipio 7 Silvia Fossati e della leggenda azzurra Alessandro Costacurta. “Il calcio torna in piazza è un’iniziativa speciale – afferma il commissario straordinario Malagò – e siamo orgogliosi di poterla replicare a Milano, grazie alla preziosa collaborazione del Comune, dopo il grande successo della Capitale. Il calcio è passione, socializzazione e divertimento, e con questo format si può vivere nella sua espressione più pura”. L’area resterà aperta giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19, venerdì 13 novembre dalle ore 16 alle ore 19, sabato 14 e domenica 15 novembre dalle ore 10.30 alle ore 19.