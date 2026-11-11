Una settimana ancora di allenamenti differenziati e poi, da lunedì, si ricomincia a lavorare in gruppo. Questo il programma per Lautaro Martinez, secondo quanto indicato oggi dalla Gazzetta dello Sport. "Considerando i problemi fisici di Thuram e Bonny, potrebbe anche giocare dall'inizio", secondo la rosea.

Al rientro dalla sosta, in realtà, Chivu potrà contare anche su Stones e Jones. Il centrocampista, in particolare, potrà lavorare ad Appiano Gentile nelle prossime due settimane e "in prospettiva può diventare l'uomo del cambio di passo a centrocampo anche se è probabile che a Bergamo cominci dalla panchina: in questo momento è difficile rinunciare al trio Barella- Calhanoglu-Zielinski".