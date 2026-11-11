David Sassarini, allenatore dell'Inter Women, commenta così ai microfoni di Inter TV la sconfitta rimediata dalle sue ragazze contro il Manchester City: "Se dobbiamo distinguere il piano della qualità loro sono su un livello superiore, noi conosciamo il nostro percorso e dobbiamo capire cosa ci manca per arrivare lì. Sul piano degli episodi, invece, non ci è andata benissimo: abbiamo preso gol a 30 secondi dalla fine del primo tempo e abbiamo avuto l'occasione per il 2-2, oltre a tante altre per segnare nel finale. Tutte le partite di Champions ti fanno migliorare, basta sbagliare una postura o un movimento e le avversarie vanno in porta: sono tutte cose di cui dobbiamo far tesoro e non ripetere per alzare l'asticella".

Sassarini prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Di positivo c'è che abbiamo creato tanto, abbiamo avuto diverse occasioni e potevamo capitalizzarle meglio con più precisione, e soprattutto sono esperienze che ci servono per imparare. Nella prima parte abbiamo cambiato modo di giocare rispetto al solito per provare a limitare le loro grandi qualità nel palleggio: in parte ci siamo riusciti nel primo tempo, mentre nel secondo siamo tornati a giocare con due punte e credo che a livello offensivo abbiamo fatto bene".