Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, si sfrega le mani nel vedere il rendimento della squadra di Rino Gattuso, arrivata alla sosta da capolista solitaria della Serie A. Un gruppo che, garantisce alla Gazzetta dello Sport, non sarà intaccato dal mercato invernale: "Che il valore dei giocatori sia cresciuto tanto è un dato di fatto. Ma nel mercato invernale non andrà via nessuno, questo lo posso garantire".

Frattesi, Tavares, Taylor, Belahyane, Noslin, Isaksen. Di quale colpo va più fiero?

"Arturo Di Napoli, che presi al Messina. Voleva smettere, è diventato Re Artù. Come Lazio dico Romano Floriani Mussolini. Non è un acquisto, ma un ragazzo che abbiamo cresciuto, mandato a giocare con il premio di valorizzazione perché ci credevamo e ora sta mostrando chi è".